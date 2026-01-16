Patronal gallega traslada su apoyo a la pesca artesanal contra el reglamento de control, "imposible de cumplir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha trasladado este viernes su apoyo a las demandas del sector de la pesca artesanal contra la aplicación de la normativa de control de la pesca extractiva.

Así, la patronal gallega, a través de su Comisión Mar-Industria, ha apuntado que esta normativa "pone en serio riesgo de desaparición a nuestra flota artesanal, en perjuicio todo ello no solo de los pescadores, sino del resto de eslabones de la cadena de valor del sector mar alimentario gallego y nacional".

En un comunicado, la CEG ha señalado que esta normativa "debe ser proporcional a las dimensiones y características de las flotas", y ha mostrado su apoyo a las consideraciones realizadas por la Federación Galega de Cofradías.

Al respecto, ha incidido en la "inviabilidad de cumplir una normativa en continuo cambio, cada vez más exigente, que en su aplicación generalizada a flotas artesanales, como buena parte de las gallegas, resulta desproporcionada e imposible de cumplir en la práctica".