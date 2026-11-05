La conselleria do Mar destaca las "buenas sensaciones" del inicio de la campaña extractiva de la volandeira

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el puerto de Cambados. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado las "buenas sensaciones" del inicio de la campaña extractiva de la volandeira, un "producto singular del marisqueo gallego".

Así lo ha hecho este jueves en el puerto de Tragove, en el municipio pontevedrés de Cambados, donde ha asistido a la descarga de esta especie, cuya campaña comenzó el este lunes, día 2.

Los barcos, según ha indicado la Xunta en un comunicado, llegan a puerto con los topes de captura permitido, una circunstancia que la conselleira ha considerado una "muy buena señal" y ha destacado el "rendimiento fantástico" del producto.

Villaverde también ha puesto en valor la calidad y la capacidad para abastecer tanto a la industria conservera como al mercado en fresco y a la restauración.

La titular de Mar también se ha reunido con el patrón mayor de la Cofradía de Cambados, Alejando Pérez Piñeiro, que ha indicado que las sensaciones del sector "son buenas", pero ha pedido prudencia ya que son los primeros días de actividad". La campaña de la volandeira estará abierta hasta el 31 de marzo.

La ría de Arousa concentra la mayor parte de la producción gallega de volandeira, con la lonja de Tragove como el principal punto de comercialización de la especie. Su extracción constituye una fuente de actividad para la flota artesanal durante los meses de invierno y abastece la venta en fresco como la industria transformadora gallega.