Pesca.- La flota gallega para el lunes contra nuevos controles: protestas, cierres de lonjas, buses a Madrid y bocinazos

Archivo - Una persona camina por el puerto de Celeiro, a 8 de marzo de 2022, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). La flota de Celeiro, en el municipio lucense de Viveiro, ha iniciado un amarre parcial debido a la subida del precio del gasoil derivada de la - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La flota gallega parará de forma conjunta este lunes en protesta con las nuevas exigencias de Europa de control pesquero, en una jornada en la que cerrarán las lonjas, habrá concentraciones y bocinazos de los barcos en los puertos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Sieira, explica que se han fletado varios autobuses para ir a protestar a Madrid con motivo de la reunión el lunes del Ministerio de Pesca con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (16,00 horas) para abordar este asunto. "Va gente de Ribeira, O Grove, Cambados, Bueu... además de en coches y en tren, que ya no hay billetes", relata.

Asimismo, en Galicia se prevé que una de las principales movilizaciones tenga lugar en la ciudad de A Coruña, a partir de las 11,00 horas, en el paseo de O Parrote, en la estatua de la virxe do Carme, lugar próximo a la sede de la Delegación del Gobierno.

Paralelamente, está previsto que en los puertos gallegos haya bocinazos a la misma hora que empieza la reunión en Madrid (16,00 horas) "en señal de apoyo" a los que acudirán al encuentro. Hay concentraciones convocadas para esa hora como la que tendrá lugar en el muelle de Arcade, en Soutomaior, ante la sede de la federación provincial de cofradías.

Todo ello porque el pasado 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

En función de lo que les traslade el Ministerio en la reunión del lunes, la flota amenaza con seguir con el amarre, ya que como resume el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, salir a faenar solo supondría ir "a pescar multas".