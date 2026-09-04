Planas aborda con el sector pesquero las negociaciones para las cuotas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este viernes con representantes del sector pesquero y acuícola con los que ha abordado las próximas negociaciones pesqueras de la Unión Europea de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para 2027, la situación del Mediterráneo y el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, así como la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

En este encuentro han participado representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y de la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar).

En la reunión, el titular del ramo ha informado al sector pesquero nacional que se prevé estabilidad para las principales pesquerías del Atlántico, dada la buena situación a nivel global de las principales epecies.

"Seguiremos muy de cerca las negociaciones sobre la caballa", ha precisado Planas en el encuentro debido a la falta de consenso entre todos los países que participan en esta pesquería. Además, para el acuerdo con Reino Unido, se intentará conseguir la mejor cuota posible de merluza norte.

Respecto al Mediterráneo, ha subrayado que las medidas de selectividad y sostenibilidad defendidas por España han sido adoptadas con gran esfuerzo por la flota española, por lo que Planas ha agradecido el compromiso del sector, "porque están funcionando". "Esperamos que los informes científicos confirmen la recuperación de los recursos y no aceptaremos nuevas reducciones de días de pesca que puedan poner en riesgo la rentabilidad del sector", ha indicado.

Por otro lado, el titular de Pesca ha informado sobre las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la futura Política Pesquera Común (PPC), en las que España reclama una "financiación suficiente" para el sector y un mayor equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad económica y social de la actividad pesquera.

En el encuentro también se han abordado las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo y su repercusión en los principales sectores productivos, por lo que Planas ha recordado la ayuda del Gobirno al gasóleo pesquero.

De esta forma, este reunión ha permitido abordar la próxima revisión del Plan del Mediterráneo Occidental, la modificación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y distintos proyectos normativos nacionales relacionados con el control pesquero, la gestión de los recursos y las titulaciones profesionales.