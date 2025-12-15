Planas pide implicación a la UE ante países como Reino Unido o Noruega tras el reparto de caballa y bacaladilla

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha pronunciado sobre el resultado del reparto europeo de cuotas para especies como la caballa y la bacaladilla, de relevancia para la flota gallega.

En una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, ha reconocido que el pacto no favorece a todas las especies, puesto que, aunque el Mediterráneo queda en buena situación, en zonas donde se capturan especies como la bacaladilla o la caballa la situación es distinta, ya que, según ha advertido, está "sobreexplotada", por lo que ha pedido una mayor implicación de la Unión Europea ante países como Reino Unido o Noruega, que están sobrepescando.

El ministro ha defendido que España constituye el primer sector pesquero de Europa y ha solicitado más previsión a la hora de fijar las cuotas pesqueras, argumentando que "hay un problema de calendario".

Por ello, ha reclamado que el debate sobre los días de trabajo se celebre con antelación y ha propuesto el mes de octubre, al considerar que "no es normal que una empresa sepa en diciembre cuándo va a poder trabajar", lamentando la lentitud del proceso europeo. En este sentido, también ha solicitado la elaboración de informes plurianuales sobre las condiciones de las especies.

Al margen de esto, con todo, Planas ha celebrado el acuerdo con la Unión Europea sobre la pesca, al considerar que este permite a los pescadores españoles faenar 143 días al año.

En concreto, ha asegurado que fue "sorprendente" que el acuerdo se cerrara en apenas 48 horas, teniendo en cuenta cómo funciona el organismo comunitario, y ha destacado que "ha sido un trabajo titánico poder llegar a los 143".

Asimismo, ha señalado que el acuerdo implica la posibilidad de modificar la legislación para el Mediterráneo, la cual, según ha afirmado, "beneficia a los pescadores".