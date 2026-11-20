Imagen de los pulpos intervenidos. - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo interceptó en el último mes hasta tres mariscadores furtivos en playas de la ciudad, después de llevar a cabo diversas actuaciones con el fin de acabar con esta actividad ilegal.

En un comunicado, dicho cuerpo de seguridad ha informado de que el 10 de octubre se detectó la presencia de dos buzos de pesca recreativa en la zona de la playa de Canido que portaban mayor cantidad de capturas de las permitidas, con dos pulpos que pesaban más de 5 kilos y medios, siendo uno de ellos, de 54 años, identificado y propuesto para sanción.

Días después, en la zona de la ETEA, un varón fue interceptado con un cesto lleno de navajas y berberechos, que fueron devueltos al mar.

A final de mes, el día 28, otro hombre, de 67 años, trató de esconder 700 gramos de almejas cuando fue sorprendido por los agentes en la playa de O Mende, siendo también propuesto para sanción.