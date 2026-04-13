El programa del Intecmar de control de almejas cumple 25 años con 10.000 ejemplares analizados

Archivo - Las mariscadoras de la Cofradía de San Telmo trabajan en la zona del Ameixal, a 4 de diciembre de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Las mariscadoras han arrancado hoy la campaña de Navidad después de haberse visto retrasada por la toxina am - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Control de Patoloxía en Ameixas del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), puesto en marcha en 2001, cumple 25 años en este 2026 tras haber analizados 10.000 ejemplares de esta especie.

El Consello de la Xunta ha analizado este lunes informes sobre este programa del organismo dependiente la Consellería do Mar, basado en una red de puntos fijos de muestreo por toda la costa gallega. Se emplean técnicas histológicas para analizar almeja fina, babosa, japonesa y rubia.

Esta iniciativa permitió elaborar un listado de organismos simbiontes y alteraciones patológicas, en donde se observa que la mayoría no causan daños al hospedador en condiciones normales y, los que sí lo hacen, no llegan a provocar efectos negativos en el marisqueo.

Los resultados también revelan que no hay agentes infecciosos que puedan asociarse con los descensos de producción de las distintas especies de almejas registrados en los últimos años.

El Intecmar tiene un papel clave para el marisqueo y la acuicultura, ya que realiza alrededor de 80.000 análisis anuales y unos 7.000 informes y resoluciones de seguridad alimentaria y sanidad animal.