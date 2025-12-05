Prohíben atracar en la ría de Vigo a un buque arrastrero ruso con pescado afectado por las sanciones europeas

VIGO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha prohibido atracar en al ría de Vigo a un buque arrastrero ruso con pescado afectado por las sanciones europeas, que pretendía llegar a la costa gallega este viernes.

Según fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante consultadas por Europa Press, el barco, denominado 'Novaya Zemlya', tiene bandera rusa pero suele descargar en Vigo alimentos exentos de sanciones.

Sin embargo, en esta ocasión Aduanas ha impedido su descarga debido a transportar gallineta irlandesa, un pescado que sí está prohibido en la actualidad para barcos rusos, por lo que se le ha impedido el acceso a puerto.

Desde la Marina Mercante han reivindicado que si el buque solicitase abrigo por motivos de seguridad, sí podría acceder, "pero no es el caso", han apuntado.

Anteriormente denominado 'Playa de Arneles', el barco poseía bandera española hasta 2007. En la actualidad pertenece a un armador ruso participado por un grupo gallego.