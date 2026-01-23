El PSdeG llevará a Bruselas un paquete de reformas para garantizar una pesca sostenible con seguridad jurídica

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares y la diputada Paloma Castro en rueda de prensa. - PSDEG

El eurodiputado gallego del PSOE Nicolás González Casares ha avanzado que los socialistas llevarán a Bruselas un paquete de reformas para garantizar "una pesca sostenible con plena seguridad jurídica".

En rueda de prensa este viernes en el Parlamento de Galicia, acompañado de la diputada Paloma Castro, el eurodiputado ha señalado que trasladará estas peticiones a la Cámara autonómica ante la "falta de voluntad" del PP europeo, ha dicho, para llevarlas adelante.

Así, González Casares ha lamentado que "después de año y medio" no ve "voluntad del comisario de Pesca del PPE para resolver los problemas del sector".

Por todo ello, ha pedido hacer "un esfuerzo necesario" para adaptar y actualizar la legislación a las particularidades de España, tal y como "acordó el Ministerio de Pesca con el sector para flexibilizar la aplicación de la Regulación de control de la pesca".

En concreto, ha detallado que lo que pedirán a la Comisión que introduzca excepciones al "margen de tolerancia para declarar todas las cantidades a bordo", así como que la notificación previa de entrada a puerto quede "en manos de las autoridades nacionales y adaptarlo a la realidad de la flota".

En cuanto a la caja azul o diario electrónico, ha apuntado que debería simplificarse para excluir a los buques de apoyo, de transformación de pescado o los que intervienen en los trasbordos.

Sobre el desembarque de morralla, González Casares ha manifestado que es "incompatible identificar cada especie", ya que, ha añadido, "su valor viene de la mezcla".

Del mismo modo, ha propuesto una revisión de las limitaciones de pesca por TACs y cuotas en función de las normas de gestión de cada pesquería, ampliando el número de TACs plurianuales.

En este sentido, ha reclamado introducir limitaciones a la hora de fijar las cuotas para que no haya oscilaciones superiores al 20% de un año para el siguiente". Para el eurodiputado socialista, "no tiene sentido" la rebaja de un 70% en las cuotas de la caballa, como se ha hecho recientemente.

En este contexto, Nicolás González ha señalado que la Comisión Europea deberá escuchar las propuestas que salgan del Parlamento de Galicia porque, a su juicio, de lo contrario, "sería una irresponsabilidad" que "obviaran a la Cámara que representa a la principal región pesquera de Europa".

En esta línea, Paloma Castro ha avanzado que los socialistas presentarán iniciativas en la Cámara gallega frente a la "hipocresía del PP" que, ha apuntado, "critica en Galicia un control que apoyan en el Parlamento Europeo".

"Pretenden generar una alarma y enfrentar a un sector con el Gobierno. Frente a esto, la actitud de los socialistas y del Ministerio escuchando al sector. El objetivo es buscar soluciones eficaces y compatibles con la operatividad de la flota", ha reivindicado.