Remolcado a Porto do Son un pesquero con cuatro tripulantes tras pararse el motor

Salvamar Regulus - SALVAMENTO MARÍTIMO
SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pesquero 'La Chainza', con cuatro tripulantes a bordo, ha necesitado ser remolcado a Porto do Son (A Coruña) por Salvamento Marítimo tras pararse el motor en la mañana de este viernes.
Según informa Salvamento Marítimo a Europa Press, el pesquero dio aviso a las 8,50 horas de que se había quedado sin máquina cuando estaba frente a la playa de Lariño, en Carnota.
De tal forma, el centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la Salvamar Regulus que remolcó al pesquero hasta el puerto de Porto do Son, adonde llegó a las 10,40 horas. Todos los tripulantes resultaron ilesos.
'La Chainza' es un pesquero de artes menores del Cantábrico con puerto base en Porto do Son. Dado de alta en 1999, cuenta con más de 13 metros de eslora y tiene casco de madera.