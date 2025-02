Rueda demanda al comisario Kadis un marco equitativo en la extracción y comercialización pesquera internacional

Destaca que tanto él como Teresa Ribera tomaron nota de sus peticiones y, aún sin compromisos concretos, espera que acciones "en consecuencia"

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves ante el comisario europeo de Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis, la necesidad de que la Unión Europea (UE) promueva un marco equitativo en la extracción y comercialización pesquera a nivel internacional, el llamado 'level playing field'.

En declaraciones a los medios, Rueda ha ratificado que explicitó ante el nuevo comisario de Pesca que es necesario competir en condiciones de igualdad y reaccionar cuando entran productos pesqueros que tienen una condición de ventaja porque no se les piden las mismas condiciones que se reclaman en Europa.

Así, le ha transmitido la "importancia fundamental" que el sector pesquero tiene para Galicia. "Somos la primera potencia regional pesquera en Europa: casi el 6% de nuestro PIB, casi 60.000 personas que dependen directamente de la economía del mar en Galicia", ha destacado, y ha citado la pesca extractiva, la acuicultura y la industria conservera.

Tras ratificar su satisfacción por el hecho de que se haya cumplido el "compromiso" asumido por Ursula von del Leyen de "tener una Comisaría dedicada exclusivamente a los asuntos de pesca", Rueda ha manifestado su confianza en que haya "un cambio de sensibilidad" en asuntos que resultan "fundamentales" para Galicia.

No en vano, ha aludido a conflictos de periodos anteriores respecto a determinadas decisiones (por ejemplo, con respecto a la pesca del arrastre), que recibieron la contestación de la comunidad gallega, y ha remarcado la necesidad de "compatibilizar la preservación del medio ambiente" con preservar la economía del mar, que tiene que "seguir subsistiendo".

ACUERDOS CON TAILANDIA

"Creemos que es posible que ambas facetas convivan", ha defendido el presidente gallego, quien ha insistido en la importancia de dotarse "de unas reglas de juego iguales para todos". Pero también ha tocado otros asuntos, como la preocupación autonómica con respecto a los acuerdos que puede haber con Tailandia y, especialmente, con respecto al atún.

"Ahí exigimos unas condiciones igualitarias especialmente estrictas y, si no, no puede haber ese comercio", ha aseverado, y ha reiterado que también aprovechó su encuentro con Kadis para remarcar que a la Xunta le preocupa la posibilidad de que se eliminen las bonificaciones al gasóleo mientras "no se encuentre otro sistema de propulsión alternativo".

Rueda ha argumentado que, a día de hoy, el gasóleo tiene "difícil sustitución" y representa "casi el 60% de los gastos de un barco pesquero cuando sale a faenar", por lo que se ha mostrado partidario de que, mientras no haya una alternativa efectiva, se mantengan las bonificaciones.

EL COMISARIO, INVITADO A GALICIA

En su encuentro, Rueda ha afirmado que invitó al nuevo comisario de Pesca a visitar Galicia para conocer la economía del mar y que este ha aceptado, de forma que espera que viaje a la comunidad "cuanto antes".

Al igual que con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, con la que abordó cuestiones como el eólico, los procedimientos ambientales de proyectos industriales e infraestructuras como el Corredor Atlántico, el presidente ha destacado que Kadis también ha tomado nota de sus demandas.

Tras desplazarse a Bruselas acompañado por los conselleiros de Industria, María Jesús Lorenzana, y Mar, Alfonso Villares, ha explicado que no se han cerrado como tal compromisos concretos por parte de los dirigentes europeos, pero ha matizado que los que espera de estos encuentros es que, tras "tomar nota", haya pasos "en consecuencia".

PREOCUPACIÓN POR LOS ARANCELES

Y en el marco de la preocupación internacional por los aranceles, Rueda ha reiterado que a Galicia también le inquietan. "En un mundo tan convulso como el actual, hemos vuelto a batir récords de exportación. Galicia es una comunidad exportadora y es un asunto que nos importa", ha recalcado.

Con el ejemplo del atún, Rueda ha insistido en que es "fundamental" exigir "las mismas condiciones de igualdad". "El libre comercio es fundamental, he comentado con el comisario que Galicia pesca en todos los mares del mundo, tenemos muchísima experiencia en sociedades mixtas, en importación y exportación, pero siempre sobre una base de igualdad", ha dicho.

"Espero que en los aranceles seamos conscientes de que, si a nosotros se nos exige, nosotros también tenemos que exigir. Lo ideal es que todo el mundo tenga facilidades, pero en condiciones de igualdad", ha zanjado.