Trabajadores de Iberconsa piden un convenio propio que mejore las condiciones del marco estatal

Imagen de la concentración en Iberconsa. - CIG

VIGO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Iberconsa, empresa con sede en Vigo dedicada a la elaboración y distribución de productos del mar congelados, se han concentrado este lunes delante de las instalaciones de la compañía para reclamar un pacto con la empresa que mejore las condiciones laborales establecidas en el convenio estatal.

Según informa en un comunicado la CIG, que preside el comité de empresa, la asamblea de empleados celebrada el pasado miércoles decidió convocar movilizaciones después de conocerse la negativa de la empresa a negociar tanto un convenio propio como una serie de mejoras con respecto al convenio estatal de elaborados del mar, sobre todo en aquello relativo a los salarios.

Los trabajadores denuncian que la dirección se negó en todo momento a las propuestas de la parte social, remitiéndose al convenio estatal, "sin tener en cuenta que contempla unos sueldos muy bajos".

Pese a ello, la representación sindical reclama una tercera paga extra, una subida mensual de 40 euros para la categoría 2 o la extensión de la prima de penosidad a todo el personal que accede a la cámara frigorífica, entre otras mejoras. "En definitiva, lo que proponemos son una serie de posibilidades que permitan incrementar los salarios", explican.