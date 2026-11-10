Unanimidad en el Parlamento para pedir a la Xunta un plan de mantenimiento de los puertos de Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado, por unanimidad --a propuesta del BNG--, una iniciativa en la que reclama a la Xunta un plan de mantenimiento de los puertos de Ribeira (A Coruña) con presupuesto y un calendario concreto.

Esta iniciativa ha salido adelante en la Comisión de Pesca del Parlamento gallego de este martes, en donde se requiere elaborar, tal y como solicitaba el Consello Sectorial de Pesca de Ribeira de marzo de 2025, un plan de actuación en materia de mantenimiento, iluminación, seguridad y dragado de los puertos.

Igualmente, demanda estudiar medidas que permitan paliar el declive de la descarga de túnidos en el puerto comercial de Ribeira y evaluar alternativas que permitan mantener el nivel de actividad en esta infraestructura.

La propuesta también pide garantizar, en cumplimiento de la normativa vigente, la prestación de servicios portuarios, especialmente los más básicos, en los puertos de titularidad autonómica.

Finalmente, la proposición no de ley emplaza a mantener contacto y diálogo permanente con los usuarios de los puertos, especialmente con los profesionales del mar, a la hora de tomar decisiones que puedan afectar al desarrollo de su actividad.