La UVigo participa en un proyecto europeo para impulsar la digitalización en la acuicultura atlántica

José Luis Soengas y Carlota Freiría, investigadores del grupo PhystoFish del Centro de Investigacións Mariñas de la UVigo. - DUVI-UVIGO

VIGO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo participan en el proyecto europeo DigiATLA, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la transformación digital de la acuicultura atlántica, fortaleciendo sus capacidades de producción sostenible, nutrición de precisión y adopción de tecnologías de la Industria 4.0.

El proyecto abordará retos del sector, como la baja integración digital, las ineficiencias productivas o el impacto ambiental, y está liderado por el Laboratório Colaborativo para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente de Portugal.

DigiATLA abordará retos do sector como a baixa integración dixital, as ineficiencias produtivas e o impacto ambiental, factores que limitan a competitividade e resiliencia da acuicultura.

El CIM de la UVigo participa a través del grupo PhystoFish, con un presupuesto de 300.000 euros, liderado por el catedrático José Luis Soengas. El centro vigués contribuirá a la creación de contenidos de formación centrados en el análisis de datos, uso de herramientas digitales y técnicas de acuicultura de precisión.

En el marco de los ensayos piloto, los investigadores vigueses participarán en estudios con la dorada y el salmón atlántico, analizando la expresión génica relacionada con la regulación de la ingesta de alimentos. De este modo, se podrá evaluar la respuesta biológica de los peces a diferentes estrategias de alimentación y condiciones ambientales, generar datos para optimizar las prácticas acuícolas y avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.

Además, el CIM organizará sesiones anuales de formación y colaborará activamente en las acciones de divulgación y sensibilización del proyecto, difundiendo los resultados científicos y promoviendo la transformación digital del sector.