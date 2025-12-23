Villaverde denuncia el "lesivo" acuerdo europeo sobre las cuotas que recortará en un 70% la pesca de caballa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha denunciado el "lesivo" acuerdo sobre los Totales Admisibles de Capturas (TACs) para especies de relevancia en Galicia que cerraron los ministros de Pesca de la Unión Europea y que podría reducir en un 70% la pesca de caballa para el 2026.

Villaverde, tras reunirse con cofradías de Porto do Son y Portosín con el objetivo de seguir sumando apoyos tras el Consello Galego de Pesca del pasado viernes, ha instado al ministro de Pesca, Luis Planas, a "presentar argumentos socioeconómicos sólidos para intentar atenuar los recortes y mejorar las condiciones" del sector.

Según el comunicado de la Xunta, el descenso en la pesca de caballa, bacaladilla y abadejo podría superar el 70%. El impacto directo en el caso de la caballa oscilaría entre los 26,5 y 28,4 millones de euros, mientras que entre 37,1 y 39,7 millones se verían afectados de manera indirecta.

La pesca de bacaladilla, tal y como indica el comunicado, también se vería notablemente afectada. Su captura para 2026 disminuiría en más de 40 puntos porcentuales, conllevando una reducción de la actividad de entre 5 y 11 millones de euros.

El abadejo, por su parte, también sufriría importantes alteraciones según el Ejecutivo autonómico. Esta especie ya padeció una rebaja del 35% en 2025 y, de cara a los dos próximos cursos, se pronostica un descenso medio del 13%.

Villaverde, a su vez, ha ensalzado la apuesta e inversión de 38 millones de euros que la Xunta realiza en las localidades visitadas desde el año 2009. Un desembolso que, según la conselleira, ha permitido mejorar las infraestructuras portuarias y las condiciones de vida de los trabajadores.