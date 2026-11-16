La Xunta y Acuiregal estudian vías de colaboración para recuperar especies de interés pesquero y marisquero

La Xunta y Acuiregal estudian vías para recuperar especies de interés pesquero y marisquero - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con representantes de Acuiregal, para evaluar posibles vías para recuperar especies de interés pesquero y marisquero.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la reunión ha servido para dar continuidad a las conversaciones iniciadas en junio con esta unidad.

Marta Villaverde ha tomado nota de las propuestas que le trasladaron con el objetivo de valorar vías de colaboración dirigidas a la recuperación de especies de interés pesquero y marisquero.

Acuiregal se trata de la primera unidad mixta de investigación público-privada entre el Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) y empresas, orientada a desarrolla la acuicultura regenerativa en Galicia.