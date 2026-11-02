La Xunta amplía en 16.000 euros el convenio con la cofradía de A Illa para recuperar los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta sumará 16.050 euros al convenio firmado por la Consellería do Mar y la Cofradía de Pescadores San Xulián A Illa de Arousa para el desarrollo del proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera.

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a una addenda que eleva el presupuesto total de la actuación hasta los 1.373.705,20 euros, distribuidos entre las anualidades de 2026 y 2027.

La modificación de presupuesto se produce tras una solicitud del pósito ante la evolución de las condiciones ambientales y sedimentarias de los bancos naturales.

Así, los recursos adicionales permitirán sumar una partida específica para la contratación de servicios destinados a realizar trabajos mecánicos de acondicionamiento del substrato en el banco marisquero de O Bao.