Xunta y Cofradía de Vilaxoán firman el convenio para la restauración de ocho bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este miércoles con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Vilaxoán, Joaquín Santos Pérez, el convenio de colaboración para realizar la restauración de hábitats y zonas de producción marisquera.

El importe solicitado por la entidad asciende a 206.479,71 euros para hacer frente a los daños causados por los temporales a principios de año. La conselleira ha destacado que el objetivo es "devolver la productividad" a las playas y garantizar la viabilidad económica del colectivo.

En el marco de este acuerdo, los profesionales del mar que participen en las tareas de recuperación percibirán un máximo de 700 euros mensuales, lo que equivale al salario mínimo interprofesional para trabajadores eventuales. De esa cuantía, deberán descontar las cuotas para pagar la Seguridad Social.

De esta forma, la conselleira ha criticado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "todavía no materializase" las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras afectadas.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo gallego pidió formalmente esta medida al ISM "el pasado 13 de marzo sin recibir respuesta oficial", a pesar de que la Consellería emitiese las resoluciones de suspensión de extracción en 29 planes de gestión.

EL PROYECTO EN VILAXOÁN

El plan de restauración tiene prevista la movilización progresiva de hasta 21 profesionales. El plan de trabajo recoge una intervención integral para recuperar la biodiversidad y mejorar los ecosistemas en un total de ocho bancos marisqueros, sumando una superficie total de actuación de 213.487 metros cuadrados.

La firma de este convenio, que se suma a los aprobados en Noia y Muros, forma parte de un plan activado por la Xunta y que cuenta con una inversión conjunta de 22,7 millones de euros, confinanciado en un 70% mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Así, hay un total de 21 cofradías que mostraron su interés en adherirse a estos convenios, que se firmarán progresivamente en las próximas semanas, según indicó la Xunta.