La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con representantes de Conxemar - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xunta y Conxemar impulsarán en Vigo una nueva edición de la feria del sector. La acción se enmarca, informa la Consellería do Mar, en "la apuesta del Gobierno gallego por la mejora de la comercialización, partida que cuenta con 14 millones de euros para 2026".

En concreto, la Consellería do Mar y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de Pesca y Acuicultura (Conxemar) revalidarán el próximo año la colaboración.

Será para coordinar y establecer acciones conjuntas en el ámbito de la promoción y comercialización de los productos congelados de pesca.

Entre las actuaciones específicas, destacan su participación en el XIII Congreso Internacional de Conxemar-FAO, la organización y difusión nacional e internacional de la vigésimoséptima feria Conxemar o el plan de acción con actividades diversas pra promover la cadena de valor del sector pesquero y el consumo de alimentos pesqueros entre la ciudadanía.