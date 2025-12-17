Xunta defiende sus medidas contra el furtivismo y afea al BNG que "ponga en duda" la salubridad de los productos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado este miércoles las actuaciones de su departamento contra el furtivismo y ha apelado a la prudencia respecto a afirmaciones que "pongan en duda" la trazabilidad y salubridad de los productos gallegos.

Así lo ha defendido durante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación presentada por el BNG y defendida por la diputada Rosana Pérez sobre el nivel de eficacia de las medidas que se toman contra el furtivismo y contra la entrada de producto foráneo en el sector pesquero y marisquero gallego.

La nacionalista ha lamentado la reducción de peso del sector pesquero gallego en Europa, de lo que ha culpado al "silencio cómplice y la inacción" de los Gobiernos estatal y autonómico. "Más allá de ir a lamentarse a Bruselas cada diciembre, ¿qué hace la Xunta?", se ha preguntado.

Además, le ha preguntado a Villaverde si el Ejecutivo gallego está "en condiciones" de "garantizar la trazabilidad" de los productos que van a estar en la mesa de los gallegos esta navidad, asegurando que debido a su escaseza y alta demanda, es probable que muchos "recurran" a otros que "dicen ser gallegos y se pagan como si lo fueran, sin que la Consellería de Mar lo controle y lo sancione".

La diputada nacionalista ha acusado al departamento autonómico de "hacer la vista gorda" y ha subrayado que se tata de un "fraude y una estafa" que se debe perseguir. A esto ha añadido aquellos productos del furtivismo que, por tanto, no se someten a controles sanitarios.

Por ello, ha pedido aumentar los medios para combatir el furtivismo y concienciar a las empresas y a la ciudadanía en general para que "no contribuyan a que esos productos no lleguen a los hogares y locales".

También ha animado a mantener un diálogo y colaboración con las autoridades pesqueras portuguesas y a "proteger y promocionar el producto gallego".

VILLAVERDE PIDE PRUDENCIA

Por su parte, la conselleira ha animado a los nacionalistas a pedir explicaciones al Gobierno sobre su apoyo a la flota mediterránea y no así a la gallega y ha reivindicado las actuaciones impulsadas por la Xunta contra el furtivismo.

En cuanto a los medios humanos, ha recordado que la subdirección de Gardacostas cuenta con 140 profesionales, 23 veterinarios y más plazas, ha avanzado, en proceso de cobertura. Además, la consellería cuenta con una línea de ayudas de cinco millones de euros anuales para que las cofradías contraten vigilancia. Según ha apuntado, cuentan con 163 vigilantes que colaboran con el servicio de guardacostas.

Villaverde también ha citado el Plan contra a pesca ilegal creado en 2009 y por el que se rige el departamento, con lo que ha defendido que no se trata de actuaciones "puntuales e improvisadas", sino de todo un sistema integral que "vela por la trazabilidad y la salubridad de los productos pesqueros".

Ha apuntado también que colaboran con otros medios como Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y que la competencia para establecer cualquier acción coordinada con Portugal u otro país es del Gobierno central, si bien desde la Xunta mantienen contacto directo.

Ha aportado además algunos datos, como que entre enero y octubre de 2025 se llevaron a cabo 8.433 inspecciones, se detectaron 2.233 infracciones y se decomisaron 23.673 kilos de productos ilegales.

Por todo ello, la conselleira ha apelado a la prudencia y ha rechazado las afirmaciones que ponen en duda la salubridad de los productos. "Afirmaciones de este tipo penalizan sobremanera al sector", ha lamentado.