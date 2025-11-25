La Xunta defiende las oportunidades que ofrece la comercialización de la ostra japonesa en el Golfo Ártabro

FERROL, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado este martes en el Museo Naval de Ferrol una jornada dedicada a la ostra rizada o japonesa, donde ha profundizado en las oportunidades que ofrece la comercialización de esta especia en el Golfo Ártabro.

Allí, Villaverde ha insistido en la necesidad de "transformar la presencia" de este bivalvo en "nuevos retos", ofreciendo su extracción controlada como una fuente de ingresos para el sector.

Todo ello, "a la vez que se contribuye a recuperar hábitats costeros afectados por su proliferación, favoreciendo la recuperación de especies marisqueras tradicionales".

En este sentido, la responsable de Mar de la Xunta ha apostado por dar más visibilidad a este producto, así como "adaptarlo a las exigencias de los consumidores para atender la demanda del mercado".

De este modo, ha instado a todos los agentes de la cadena mar-industria presentes en el evento a "intercambiar prácticas pioneras" en la explotación de esta especie en nuestras rías y a "establecer nuevas sinergias".

Con todo, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que esta jornada cuenta con la participación de representantes de las cofradías de Pontedeume, Barallobre y O Barqueiro-Bares; empresas o entidades sectoriales como Oysterworld y Hexcyl Systems (Portugal); la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) o la Asociación Galega de Comercializadores de Marisco (Agacomar).

Así como con técnicos de la Consellería do Mar, representantes de organismos vinculados al desarrollo local (Galp) o de asesoramiento especializado en ayudas y programas de apoyo (oficinas Es·Mar).