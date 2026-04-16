La Xunta desarrolla casi 80 acciones formativas con el objetivo de facilitar el relevo generacional en el sector

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita a Porto do Son. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves el curso de marinero-pescador que se desarrolla en la cofradía de O Porto do Son, una iniciativa enmarcada en el programa de ayudas a la formación impulsado por la Consellería el objetivo de reforzar la capacitación profesional en el sector pesquero.

Allí, según ha destacado la Xunta en una nota de prensa, Villaverde ha puesto en valor la importancia de este tipo de acciones formativas para garantizar el relevo generacional y mejorar la cualificación de los profesionales del mar.

En este sentido, ha relatado que los presupuestos de este año la Consellería destina 12,4 millones de euros a la capacitación de nuevos profesionales del mar y al avance de su empleabilidad.

En concreto, el curso de marinero-pescador permite a los 13 alumnos matriculados adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional en el mar, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

En la actualidad, la Administración autonómica tiene en marcha 79 acciones formativas. Una programación que, tal y como ha detallado Villaverde, forma parte de una estrategia global orientada a garantizar el futuro del sector pesquero gallego.