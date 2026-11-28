SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta valora los acuerdos de la 25ª reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), celebrada del 16 al 23 de noviembre en Vilamoura (Portugal), que dan "estabilidad" a las principales pescas de interés para Galicia y avanzan hacia unas condiciones de competencia "más equilibradas" entre la flota comunitaria y la de terceros países.

La Consellería de Mar, que siguió las negociaciones sobre el terreno en contacto con el sector gallego, defiende una gestión plurianual de los recursos avalada por la ciencia que "garantice su conservación y facilite la planificación de la actividad, de las inversiones y del empleo".

Según recogen en un comunicado, la actualización del procedimiento de ordenación del bonito del norte eleva el total admisible de capturas (TAC) de las 47.251 a las 50.000 toneladas anuales hasta 2029. De ellas, 37.899,6 corresponden a la UE y 23.663,4 la España, alrededor de 1.300 más que en 2026.

Este incremento se suma a lo acordado en 2023 y beneficia una flota de especial relevancia para los puertos gallegos durante el verano.

La Xunta considera que este modelo debe extenderse a otras pescas de interés para Galicia para dar mayor previsibilidad al sector.

En el Atlántico norte se mantienen en 2027 los TAC del pescado espada (14.769 toneladas) y de la tintorera (30.000 toneladas, de las que 20.309 corresponden a España), dos de las principales especies objetivo del palangre de superficie.

En el Atlántico sur, el TAC del pez espada aumenta un 25% hasta las 12.500 toneladas anuales para 2027-2030. A la cuota comunitaria de 4.824 toneladas se sumaría una transferencia pendiente de 250 toneladas. El atún rojo del Atlántico este mantiene el TAC de 48.403 toneladas para 2026-2028, de las que 25.164,62 corresponden a la UE. España lidera la asignación comunitaria con 7.938,81 toneladas (31,5%).

IGUALDAD DE CONDICIONES PARA PALANGRE DE SUPERFICIE

Tras 18 años de negociaciones, el ICCAT ha acordado avanzar en la obligación de desembarcar los tiburones con las aletas adheridas de forma natural al cuerpo en el Atlántico y en el Mediterráneo, medida que cumple la flota gallega desde 2013.

El calendario de implantación contempla 2027 para los productos frescos y 2030 para los congelados. Mar reclama que las obligaciones de conservación, control y trazabilidad se apliquen por igual a todas las flotas.

La Xunta valora también la prohibición de que los buques de los países integrantes del ICCAT lleven a bordo redes de deriva para la captura de grandes especies pelágicas en aguas internacionales del Atlántico, con el fin de reducir las capturas accidentales y extender las restricciones del Mediterráneo.

RECUPERACIÓN DEL MARRAJO

Por último, la Xunta lamenta la falta de acuerdo sobre la recuperación de la pesca del marrajo dientuso del Atlántico norte. La evaluación científica de 2026 constata una merma de la mortalidad por pesca y el fin de la sobrepesca, primer objetivo del plan de recuperación, y estima un tiempo generacional de 19 años frente a los 25 anteriores.

Mar pide que se tengan en cuenta estos avances para evaluar la retención de capturas accidentales compatible con la recuperación de la población.

Además, la Consellería defiende que los dispositivos experimentales para la captura de pescado espada y otras especies pelágicas se regulen, si los resultados de la investigación avalan sus ventajas, como elementos adicionales del palangre y no como un nuevo arte de pesca.