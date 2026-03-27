Xunta destaca la "calidad diferenciada" de los productos del mar en Galicia y la necesidad de promover su consumo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la "calidad diferenciada" de los productos del mar en Galicia y la necesidad de promover su consumo y valorización.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular de Mar ha participado este viernes en la inauguración de la 'IV Festa do Marisco de Ferrol', una cita "de referencia" en el calendario gastronómico y turístico de Galicia.

Desde este viernes y hasta el día 5 de abril, la ciudad naval se convertirá en el "escaparate de la excelencia" de los productos del mar y del conjunto del sector marítimo-pesquero, contribuyendo a su puesta en valor tanto desde el punto de vista económico como por la repercusión social para el entorno.

Allí, la titular de Mar ha destacado la colaboración de la Xunta con este tipo de eventos, dado que son "altavoces de lo mucho y bueno que tiene Galicia y de un sector esencial" para el desarrollo de las villas costeras y fijar población.

También, Villaverde ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el fortalecimiento del sector, a través de "políticas orientadas a la sostenibilidad de los recursos marinos, la modernización de las estructuras productivas y la mejora de la competitividad de las entidades de la cadena mar-industria ".

Con todo, ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a participar en esta celebración y a degustar sus productos, que son "garantía de calidad, sostenibilidad e e identidad".