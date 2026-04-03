La Xunta destaca el mejillón como "uno de los pilares fundamentales" de la acuicultura gallega

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado al mejillón como "uno de los pilares fundamentales" de la acuicultura gallega y ha reconocido "su calidad, sostenibilidad y reconocimiento en los mercados".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Villaverde participó este viernes en la III Mexillonada de Rinlo, una cita gastronómica con la que colabora la Administración autonómica para poner en valor este producto.

Durante su intervención, la conselleira ha subrayado que el mejillón representa una actividad clave para la economía gallega, con miles de empleos vinculados a su cultivo, transformación y comercialización.

Asimismo, ha remarcado el "compromiso" de la Xunta con el sector para garantizar su futuro, como demuestra la colaboración en su promoción en este tipo de festividades, que buscan aproximar el producto a la ciudadanía, fomentar su consumo y reforzar el atractivo de las localidades costeras.