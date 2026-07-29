La Xunta destina 293.000 euros a la Federación Galega de Cofradías y a la Federación provincial de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira, han firmado este miércoles dos convenios de colaboración por los que la Xunta destina un total de 152.000 euros para reforzar las capacidades técnicas de la organización. Asimismo, la titular de Mar y el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña, Daniel Formoso, han firmado otros dos convenios por los que la Xunta destina un total de 141.000 euros.

En el caso de la Federación Galega de Cofradías, la mayor parte de los fondos, 125.000 euros, tienen como objetivo apoyar el funcionamiento y la operativa diaria de la federación para garantizar el desarrollo de sus servicios y representación. Por su parte, la cuantía restante, se destina a impulsar inversiones para mejorar la competitividad, la formación, el fomento y la promoción de las cofradías.

A través de este programa se ejecutarán actuaciones de climatización y eficiencia energética de la sede, equipamientos para mejorar la conectividad, así como actualización de la página web y formación en el uso de Inteligencia artificial aplicada.

En el mismo campo, en el caso de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la Coruña, entre las actuaciones previstas está adquirir un nuevo equipamiento administrativo e informático, material técnico para el seguimiento ambiental y apoyo científico-técnico y sufragar actividades de formación.