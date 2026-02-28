Xunta ensalza la aportación realizada en 2025 para el desarrollo de la cofradía de Cedeira, con 521.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este sábado con la cofradía Santa María do Mar de Cedeira para evaluar las últimas inversiones realizadas por parte de la Xunta en este pósito, que en 2025 superó los 521.000 euros.

Una aportación cofinanciados con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y que permitió "aumentar la eficacia en el desarrollo de la actividad que presta", según ha destacado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Un esfuerzo inversor que ha contribuido, entre otras actuaciones, a reforzar la gestión de los recursos de la pesca costera artesanal, la mejora de equipos, la modernización y acondicionamiento de la nave de cajas, "así como la regeneración y recuperación de los bancos marisqueros y la capacitación de los profesionales".

Durante el encuentro, en el que han participado también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, la conselleira se ha interesado por las necesidades de esta agrupación, con el fin de "establecer futuras vías de colaboración que ahonden en el impulso de la gestión pesquera de esta villa marinera".