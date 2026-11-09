La Xunta inicia el proceso de renovación del pleno del Consejo Regulador de la DOP Mejillón de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha iniciado el proceso de renovación del pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Mejillón de Galicia, según se ha informado en el Consello de la Xunta.

La disposición regula las normas del proceso electoral, los órganos encargados de su organización y supervisión y el calendario. El pleno mantendrá las 12 vocalías previstas en el reglamento de la denominación de origen.

La orden establece dos órganos con funciones diferenciadas. Por uno lado, la Junta Electoral, integrada por representantes de la Administración autonómica y de los sectores vinculados al Consejo Regulador, que ejercerá la supervisión superior del proceso.

Por otro, la Comisión Electoral, designada por el Pleno de la entidad, organizará las actuaciones electorales, entre ellas la elaboración de los censos, la tramitación de las candidaturas y la organización de las votaciones.

En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Fundación Pública Galicia Europa (FGE) para la continuidad de una persona empleada pública en la oficina que esta entidad tiene en Bruselas.