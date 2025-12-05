La Xunta pone en marcha una web de estaciones de rastreo de parámetros ambientales con el proyecto Redecos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este viernes en la presentación de la web de estaciones de monitorización de parámetros ambientales en aguas poco profundas.

Tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, se trata de una acción que se enmarca en el proyecto Redecos II y que el Intecmar lleva a cabo en colaboración de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores.

El objetivo es modernizar el sistema de recogida de datos relativos a la salinidad y temperatura en los bancos marisqueros del litoral gallego, con el fin de mejorar el conocimiento y gestión de las zonas dedicadas al cultivo de especies marisqueras y de los riesgos a los que se enfrenta el sector.

Para ello, además de esta plataforma online, la iniciativa incluye la instalación de 12 nuevos dispositivos para obtener la información, que también será integrada en las plataformas de gestión del Observatorio Costero.