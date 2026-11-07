La Xunta reclama a la UE un "calendario realista" para reformar la Política Pesquera Común y modernizar la flota

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha reclamado a la Comisión Europea que revise la Política Pesquera Común (PPC) y fije un "calendario realista" para llevar a cabo dicha reforma. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, han trasladado esta exigencia mediante sendas cartas enviadas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis; a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo; y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En las misivas, los responsables autonómicos expresan su preocupación por la "falta de avances concretos" y ofrecen la colaboración de la Xunta para que la denominada Visión 2040 sirva como punto de partida de medidas "efectivas" para la pesca y la acuicultura.

El Ejecutivo gallego ha valorado positivamente que la propuesta europea admita "carencias estructurales" de la actividad pesquera, entre las que destacan "la baja rentabilidad de la inversión (situada en el 4,6 %), el envejecimiento de tripulaciones y embarcaciones, y el rendimiento insuficiente de la obligación de desembarque".

Asimismo, la Xunta ve con buenos ojos que el texto contemple simplificar el marco normativo de la acuicultura antes de que finalice 2027 e impulse el relevo generacional. Sin embargo, la Administración autonómica ha lamentado que el documento "no asuma el compromiso" de proponer cambios en el Reglamento de base de la PPC de 2013.

Con todo, la Xunta ha aclarado que no cuestionan el marco ambiental comunitario, pero ha exigido "revisar aquellas normas que entorpecen la actividad y la modernización de la flota", especialmente las reglas sobre capacidad y la obligación de desembarque.

"Renovar no es pescar más", sostienen las cartas remitidas a las autoridades, en las que se incide en la necesidad de renovar motores, equipos de seguridad y condiciones de habitabilidad sin incrementar la capacidad de pesca.

En el ámbito nacional, la Xunta propone que el Gobierno de España defienda en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE (Agrifish) un calendario "claro" de revisión, una solución normativa para la obligación de desembarque y la renovación de buques sin aumento de capacidad, además de asegurar una "participación efectiva" de las comunidades autónomas en la posición española.