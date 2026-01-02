Caballero confirma el apagado del alumbrado navideño para el 11 de enero y celebra los datos de ocupación

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inaugura el alumbrado navideño, en la Porta do Sol, a 15 de noviembre de 2025, en Vigo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este viernes que el acto de apagado del alumbrado navideño de la ciudad tendrá lugar el domingo 11 de enero, aunque todavía no se conoce la hora ni los detalles del evento.

Así lo ha trasladado el regidor en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que también ha vuelto a celebrar los datos de afluencia y ocupación de hoteles, restaurantes y cafeterías de la ciudad durante esta campaña navideña.

Según ha asegurado, la previsión para este viernes es de una ocupación hotelera de casi el 90 %, mientras que el sábado "va a estar cerca del 80 %" y el domingo "superará el 50 %". "Estos son niveles de ocupación estratosféricos, porque si nos fuéramos 10 años atrás, el nivel de ocupación en este viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 sería del 10 %", ha proclamado.

Caballero ha destacado que Vigo vive la navidad "llena de felicidad, de empleo, de ocupación, de crecimiento económico y, por tanto, de un clima social maravilloso".