Caballero insiste en que la Xunta debe pagar vuelos desde Vigo tras "confesar" Rueda que lo hizo en Santiago

VIGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este miércoles en que la Xunta debe financiar vuelos desde Peinador, y ha asegurado que el propio presidente gallego, Alfonso Rueda, "confesó" hace unas horas en una entrevista en la televisión pública autonómica, que ya lo hizo con las conexiones desde Santiago.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Caballero ha afirmado que Alfonso Rueda reconoció la financiación de vuelos por parte de la administración gallega y se refirió a una frase pronunciada por el presidente en esa entrevista: "Pagarle dinero a una compañía, acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos, para que de repente tengan un mejor postor y nos dejen tirados, eso sirve de poco".

El alcalde de Vigo ha interpretado esas palabras como un reconocimiento expreso de que la Xunta ha financiado vuelos desde Santiago, terminal de la que Ryanair se marchó el otoño pasado, y ha recordado que el propio Rueda le retó a demostrar esa financiación. "O sea, que usted pagaba a Ryanair desde Santiago, ¿y por qué pagaba en Santiago y no en Vigo?", ha cuestionado el alcalde, que ha insistido en que el gobierno autonómico "sigue pagando vuelos en Santiago y no quiere pagar en Vigo".

Según Caballero, el presidente Rueda "acaba de confesar que mentía", "llevado por el entusiasmo de ir contra Vigo" y ha criticado que ahora la Xunta defienda que la estrategia debe ser la promoción en destino para atraer rutas.

Así, el alcalde ha reiterado que esa promoción en destino (medida que apoyan Xunta, AENA y la Diputación de Pontevedra) "no sirve para nada" si no existen las conexiones aéreas, y ha asegurado que existe "sobredemanda" para la conexión Vigo-Barcelona, y demanda para Londres, París, Valencia, Bilbao o Sevilla.

Además, Abel Caballero ha proclamado que los "farsantes" de la Xunta pretenden que Peinador no tenga vuelos, pero no lo van a lograr, porque Vigo seguirá reclamando recibir el mismo dinero que Santiago. "Después de un tiempo (los vuelos) se tienen que consolidar, pero hay que apoyar", ha matizado.