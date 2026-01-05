Caballero vuelve a proponer a Xunta y Diputación cofinanciar un vuelo a Londres desde Vigo

VIGO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este lunes a Xunta y Diputación que aporten económicamente para que el aeropuerto de Peinador implante nuevos vuelos, proponiendo de nuevo una cofinanciación entre las tres administraciones (local, provincial y autonómica) para una conexión con Londres, tras la marcha de Ryanair.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha asegurado que Vigo está "recibiendo ofertas de compañías que quieren hacer vuelos" desde Peinador, singularmente con destino a Londres. Asimismo, ha recordado que esa conexión se hizo con Ryanair, financiada por el Ayuntamiento mediante un contrato de promoción publicitaria y turística, que finalizó a 31 de diciembre de 2025.

"Pero desde Vigo no solo vuela gente de Vigo. Vuela gente de Vigo, vuela gente de la área metropolitana, vuela gente de todo el sur de Galicia y, por tanto, yo le hago una propuesta a la Xunta y a la Diputación: contratemos un vuelo a Londres con una empresa, una compañía de 'low cost', y un tercio del coste lo paga la Xunta, un tercio del coste lo paga la Diputación y un tercio del coste lo paga el Ayuntamiento", ha planteado.

Así, el alcalde ha propuesto "repartir los costes", porque "en Santiago, el 100 por 100 lo paga la Xunta" con ayudas al aeropuerto compostelano. "La propuesta es firme y está encima de la mesa. Podemos contratar de forma inmediata un vuelo a Londres", ha insistido, y ha añadido: "El coste lo repartimos entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento. Un tercio cada uno. A ver si quieren apoyar al aeropuerto de Vigo o solamente al aeropuerto de Santiago".