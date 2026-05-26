Cerca de 200 empresas turísticas gallegas están integradas en el club de producto 'Galicia Destino Sostible'

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Turismo de Galicia ha reunido en A Coruña a los integrantes del club de producto 'Galicia Destino Sostible', que cuenta ya con cerca de 200 empresas adheridas.

En el encuentro anual de la iniciativa, que ha tenido lugar este martes, han participado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Cesáreo Pardal ha destacado que el objetivo de GDS va más allá de crear una marca y que busca construir "algo más profundo: una forma compartida de entender el turismo en Galicia".

Actualmente, la plataforma del GDS ofrece cerca de 220 experiencias que acogen todo tipo de actividades, desde rutas en bicicleta, en barco o a pie, hasta paquetes que combinan gastronomía, alojamiento etnocultura, deporte y aventura, talleres de marisqueo y rutas guiadas por el patrimonio natural y cultural.

Así, la jornada bajo el título 'Certificación, diferenciación e novas claves para o sector turístico', ha puesto el foco en los retos del turismo sostenible.

De esta forma, uno de los puntos centrales del encuentro ha sido la presentación del club de producto 'Soy Ecoturista', nuevo requisito habilitante para adherirse al club e iniciativa que integra alojamientos, agencias, empresas de actividades en la naturaleza y productoras agroalimentarias bajo criterios de sostenibilidad, valorización de los espacios protegidos y desarrollo local.