La décima edición de 'Sete cidades, sete sabores' elegirá al mejor cocinero de tapas de las urbes gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de 'Sete cidades, sete sabores' elegirá el 30 de junio al mejor cocinero de tapas de las urbes gallegas en una gala en la que participará un profesional por cada una de las siete grandes ciudades de la Comunidad.

Se trata de una iniciativa con la que Turismo de Galicia pretende promover el turismo urbano y gastronómico durante todo el año, consolidándose con su décima edición como un espacio de encuentro entre la gastronomía urbana, el talento culinario y la identidad local, reivindica la Xunta en un comunicado.

"Al mismo tiempo, supone una iniciativa estratégica para atraer un perfil de visitante que realiza escapadas a lo largo de todo el año en la búsqueda de experiencias gastronóicas auténticas, centradas en la cocina de proximidad y en la cultura asociada a la alimentación", ha añadido el Gobierno autonómico.

En esta ocasión, los chefs representantes de cada ciudad son: Adrián Pérez de Sinxelo (Ferrol); Carlos Montes de La Sifonería Gastrobar (A Coruña); Rodrigo Seoane de ArteSana Gastrobar (Santiago de Compostela); Rubén González de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Rebeca Guede de La Orensana (Vigo); Beatriz Alcalá de La zapatería del abuelo (Ourense) y Jose Luis Pardo de El Boni (Lugo).

Los siete cocineros competirán por dos galardones, que serán otorgados por un jurado profesional y otro popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizarán un sistema de televoto. Una gala que se celebrará el 30 de junio en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.