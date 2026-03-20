La Diputación de A Coruña promociona el patrimonio enogastronómico de Barbanza Arousa

A CORUÑA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha participado un año más en B-Travel, la feria internacional de turismo que se celebra en Barcelona del 20 al 22 de marzo.

Como en ediciones anteriores, el área de Turismo de la institución, que dirige Xosé Regueira, llevará a este foro su apuesta por el turismo industrial como uno de los ejes estratégicos de su oferta turística.

En el marco del espacio B-Industrial, un área temática especializada en turismo industrial dentro del salón, la Diputación presentará el sábado, día 21, la propuesta titulada 'Historia de la conserva en la provincia de A Coruña', centrada en la puesta en valor del patrimonio industrial y gastronómico vinculado al sector conservero.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira, ha destacado que las políticas provinciales se deben orientar a "fortalecer los sectores productivos" y a construir "experiencias auténticas basadas en la identidad gallega".