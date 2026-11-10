Disney+ instalará en la Navidad de Vigo una experiencia inmersiva gratuita "única y exclusiva"

VIGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que Disney+ instalará en la calle Policarpo Sanz de de la ciudad una experiencia inmersiva gratuita "única y exclusiva" que estará disponible durante todas las fiestas.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha informado de que, además del gran desfile que la compañía realizará el 14 de noviembre por García Barbón, Disney+ montará una experiencia inmersiva para niños y mayores.

Caballero ha subrayado que será un recorrido de luz y tecnología para "adentrarse" en el universo Disney+. Se llamará 'Dentro de Disney+' y "transformará uno de los espacios más emblemáticos del centro de Vigo" que se convertirá en una "puerta de entrada" a Disney.

El alcalde ha destacado que podrá disfrutarse durante todo el periodo navideño, siendo una experiencia creada "para sorprender, para ser fotografiada, para compartir y, sobre todo, para vivir".

Será completamente gratuita, ha dicho, animando a todos los ciudadanos y turistas a visitarla para saber qué hay dentro. "No solo se contempla, se recorre y se vive", ha sentenciado.