Influencers en Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibirá esta semana la visita de influencers estadounidenses para divulgar el Camino de Santiago y otros puntos de interés de la Comunidad en el mercado americano.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, de esta forma Turismo de Galicia avanza en su Plan de Promoción Turística 2026 con dos viajes de familiarización de agentes turísticos de Estados Unidos, que se realizarán esta semana.

En el caso de la acción del mercado norteamericano, es un viaje estratégico en el marco de la llegada, el 28 de mayo, del primer vuelo directo de United Airlines entre Nueva York y Santiago de Compostela. A partir de ahí, tendrán hasta el 1 de junio para conocer la Comunidad.

Esta acción pretende reforzar el trabajo de la Xunta con uno de los principales países emisores de visitantes, ya que Estados Unidos se consolida como el país extranjero con más peregrinos en el Camino de Santiago y también como uno de los principales mercados turísticos.

Concretamente, durante 2025, fueron 43.982 los estadounidenses que recorrieron las rutas xacobeas, y más de 274.000 los que viajaron hasta Galicia, siendo el segundo país extranjero con más turistas y creciendo un 8,5 %.

En este contexto, Turismo de Galicia continuará trabajando en este mercado del 2 al 9 de junio, cuando está previsto otro viaje de turoperadores, organizado en colaboración con la OET de Los Ángeles, para conocer distintos tramos del Camino del Norte, el Portugués y Santiago de Compostela.

Además, actualmente se encuentran en el territorio un grupo de periodistas italianos, en un viaje organizado por Turismo de Galicia en colaboración con la OET de Roma, que finalizará este domingo. Durante su estancia, han recorrido distintas localidades situadas en el Camino del Norte y el de Fisterra-Muxía, así como Santiago.