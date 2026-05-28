Luis López ensalza a los profesionales del sector de la provincia: "El futuro del turismo está aquí"

PONTEVEDRA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha ensalzado este jueves la "excelencia y sostenibilidad" del destino turístico Rías Baixas y de los profesionales del sector que operan en la provincia, advirtiendo de que "el futuro del turismo está aquí".

Así lo ha dicho durante la entrega de los primeros Premios Turismo Rías Baixas, creados este año por el gobierno provincial con el objetivo de reconocer la aportación de personas, empresas e instituciones de distintos ayuntamientos y diversos ámbitos del turismo a consolidar un modelo turístico responsable con el medio ambiente y descentralizado.

"Si alguien quiere saber cómo será el futuro del turismo, natural, no masificado, ordenado, excelente, diverso... pero quiere verlo ya, qué mire para nuestro destino y nuestros premiados", ha afirmado el mandatario provincial para cerrar una ceremonia celebrada en Baiona y en la que se entregaron ocho galardones.

"Cada puerta abierta de cada establecimiento, cada servicio atendido, cada sonrisa al visitante. Cada ayuda al peregrino, al visitante. Cada medida que adoptáis para que Rías Baixas sea una de las provincias con más banderas azules, con más certificados de calidad. Cada trayecto, cada evento, cada fiesta, cada menú, cada ruta, cada etapa del Camiño es porque alguien está detrás y sois vosotros, con nombres y apellidos: así que gracias a todos", ha apostillado.

El dirigente provincial se encargó también de entregar los galardones a las ocho candidaturas reconocidas entre las más de ochenta presentadas.

En concreto, la primera entrega de las siete categorías reconocidas en estos primeros premios fue la de 'Turismo responsable', que fue para la empresa Piragüilla de A Illa de Arousa. La de innovación recayó en Tee Travel SL, mientras que la de Experiencia en Redes distinguió la propuesta de Bosque de Nadal/Nadal de Noalla.

El mejor proyecto municipal fue el de las Aldeas de Nadal/Nadal de Lalín, y en la modalidad de mejor oficina de la red Rías Baixas triunfó Mar de Santiago, mientras que la mejor persona informadora turística fue para Valentín Verea.

Finalmente, en la categoría de Mejor Trayectoria se entregaron dos galardones: la Casa do Patrón de Lalín y la Francisco González López, "para recordarnos que toda una vida dedicada a la atención a los demás siempre lleva premio", ha confedado el presidente provincial.