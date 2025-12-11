'Ok' ambiental a un cámping con glamping en Nigrán y otro con cabañas turísticas en A Estrada (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves los anuncios correspondientes a sendos informes de impacto ambiental de un proyecto para implantar un camping de turismo con tiendas de acampada y de tipo 'glamping' en Nigrán y otro con cabañas en A Estrada (Pontevedra).

El primero, en concreto, consiste en la implantación de un camping de turismo con tiendas de acampada y de tipo 'glamping', casetas de recepción, servicios de almacén y asesos y cuatro cabañas en módulos prefabricados con zapatas puntuales. Está previsto que tenga una capacidad máxima para 215 plazas, en una parcela de 12.785 metros cuadrados de superficie total.

Las instalaciones proyectadas en el segundo de los campings, el de A Estrada, en la parroquia de Couso, consisten en la implantación de cinco cabañas de alojamiento, así como una zona delimitada para tiendas de campaña y otra cabaña que contendrá la recepción, almacén y zonas de usos comunes y servicios.