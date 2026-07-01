Las pernoctaciones extrahoteleras crecen un 11,8% en mayo en Galicia, pese a caer los viajeros un 0,16%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones extrahoteleras (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron las 284.925 noches en mayo en Galicia, lo que supone un 11,77% más que en el mismo mes de 2025, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Este incremento se sitúa por encima de la media nacional, ya que en el total de España las pernoctaciones extrahoteleras subieron un 3,55% en mayo, hasta 12,1 millones de noches.

Sin embargo, los viajeros que escogieron Galicia en el quinto mes de 2026 cayeron un 0,16%, hasta 195.872 personas, pese a que a nivel nacional subieron un 7,8%, con más de 3,55 millones.

En concreto, los apartamentos turísticos gallegos contabilizaron 26.112 viajeros (+19,5%) y 62.093 pernotaciones (+31,1%) en mayo, mientras que los camping registraron 23.957 turistas (+16,7%) y 60.642 noches (+65,5%).

Por su parte, los alojamientos de turismo rural sumaron 22.851 viajeros (+5,2%) y 31.750 pernoctaciones (-2%). Fueron los albergues los únicos establecimientos extrahoteleros que redujeron sus datos de turistas respecto a mayo de 2025, con 122.952 viajeros (-6,9%) y 130.440 pernoctaciones (-5,8%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, siempre según el INE. Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%. La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.