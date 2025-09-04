El PP de Vigo denuncia un nuevo incumplimiento de Ryanair y pide "contundencia" al Ayuntamiento

Los 'populares' alertan de la anulación de dos frecuencias en el mes de diciembre, cuando ya se estaban comercializando esos vuelos

VIGO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en Vigo ha denunciado este jueves que Ryanair ha vuelto a incumplir el contrato firmado con el Ayuntamiento "por tercera vez en tres años", al suprimir de forma unilateral dos frecuencias en el mes de diciembre que, hasta hace poco, se estaban comercializando.

La concejal y presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, ha criticado que la aerolínea, horas después de confirmar su marcha de Peinador a partir de 2026, "ya muestra su intención de no respetar su acuerdo con el Ayuntamiento", acuerdo por el que se embolsó casi 2 millones de euros.

Ryanair ha eliminado de su calendario dos frecuencias en el mes de diciembre entre Vigo y el aeropuerto británico de Stansted. Es decir, cuatro vuelos. Los previstos para los miércoles 3 y 10 de diciembre. "Lo hace cuando ya son muchas las personas que han comprado los billetes y organizado sus vacaciones del puente de diciembre en base a unos vuelos que ya no saldrán de Peinador, ni tampoco llegarán con turistas que quieran visitar la ciudad", ha subrayado Sánchez.

El PP ha recordado que la oferta presentada por la compañía para que se le adjudicara el concurso público hace tres años recogía tres frecuencias semanales durante todo 2025, incluyendo la temporada baja. El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento de Vigo señalaba un mínimo de dos, pero Ryanair propuso tres para este último año y así se firmó. "Y ahora Ryanair, casi en tiempo de descuento, decide cambiar las reglas del juego", ha censurado la concejal.

ACTUACIÓN CONTUNDENTE

El grupo 'popular' ha exigido al alcalde, Abel Caballero, que actú "de forma contundente cuanto antes, sin esperar a que Ryanair siga incumpliendo el contrato, cancelando sin previo aviso más vuelos cuyas plazas ya había puesto a la venta".

Luisa Sánchez ha subrayado que éste es el tercer incumplimiento grave por parte de la compañía irlandesa, por lo que la sanción podría ser de hasta un 10 % del contrato. "Está muy bien que el señor Caballero presuma de haber multado a Ryanair con 67.000 euros por dos incumplimientos de contrato pero se antoja una cantidad pequeña por, no una, sino dos infracciones", ha incidido Luisa Sánchez.