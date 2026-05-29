Prado reivindica en Bande las políticas de promoción turística y gastronómica de los gobiernos populares

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reivindicado este viernes las políticas de promoción turística y gastronómica de los gobiernos populares como el de Bande (Ourense) durante la inauguración de la LV edición de la 'Festa do Peixe', una cita consolidada en el calendario festivo de la provincia de Ourense y declarada de Interés Turístico de Galicia.

Junto con otros representantes del partido en la comarca, la número dos de los populares gallegos ha asegurado que es un "placer volver siempre a esta tradicional celebración y ver cómo se unen vecinos y visitantes".

Según ha destacado el PPdeG en un comunicado, Prado ha podido comprobar el esfuerzo de las personas implicadas en la fiesta, lo que muestra "la identidad y poder de la gente del rural, que siempre va a tener a su lado al PPdeG, el partido del rural que trabaja por impulsar políticas útiles para todos los gallegos y gallegas".

Prado ha aprovechado para felicitar la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, por la organización y acogida de este evento, así como por generar "estabilidad" y "buena gestión" en su municipio. "Esto no sería posible sin las políticas responsables del PPdeG y que ofrecen al territorio más oportunidades y más futuro", ha recalcado.