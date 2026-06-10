Rueda reivindica el valor de las 147 banderas azules que lucirá Galicia este año, diez más que en 2025

Acto de entregas de las banderas azules. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este miércoles que las 147 banderas azules con las que cuenta Galicia este año --diez más que en el ejercicio anterior-- "ofrecen todas las garantías" y "consolidan" a la comunidad como "un referente internacional de calidad, excelencia y sostenibilidad turística". "Para hablar de 'Galicia Calidade' hacen falta ejemplos visibles y reconocibles como lo son estas banderas", ha proclamado.

Durante su participación en el acto de entrega de estos galardones, celebrado en el municipio lucense de Xove y en el que también estuvo presente la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el titular del Gobierno gallego ha subrayado que esta marca genera confianza y valor, siendo un símbolo reconocido por los visitantes.

Rueda ha felicitado así a los municipios galardonados y ha agradecido el trabajo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) por impulsar a la comunidad a "superarse año tras año", al tiempo que ha abogado por mantener una exigencia que "beneficia a todos".

En esta edición, Galicia ha recibido un total de 147 banderas azules distribuidas en 118 playas, 11 puertos y 18 centros. A estas distinciones se suman los 72 distintivos otorgados a los senderos azules el pasado mes de marzo, alcanzando un total de 219 reconocimientos.

Con estas cifras, Galicia se convierte en la "comunidad que más crece en banderas azules" y la segunda con más galardones de España, lo que supone que uno de cada cinco reconocimientos concedidos en todo el país recae en territorio gallego.

SANXENXO Y VIGO, AYUNTAMIENTOS CON MÁS ARENALES GALARDONADOS

Además, los municipios de Sanxenxo y Vigo repiten como los dos ayuntamientos españoles con más arenales galardonados.

Como novedades de este año, destacan la incorporación de cuatro nuevas playas que obtienen el distintivo por primera vez: Niñóns (Ponteceso), O Laño (Poio), Pampaído (Sanxenxo) y la playa de Os Franceses (A Veiga), que se convierte en la primera playa fluvial de la provincia de Ourense en conseguir una bandera azul. Asimismo, se incorporan dos nuevos centros azules: las sedes de A Coruña y de Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

UN AÑO DE GESTIÓN PROPIA DEL LITORAL

Alfonso Rueda ha incidido en que este liderazgo en calidad tiene un mérito especial cuando está a punto de cumplirse, el próximo 1 de julio, el primer aniversario desde que Galicia asumió las competencias efectivas de gestión del litoral.

"Tener un litoral magnífico, el más largo de España, pero también con los mejores estándares de calidad, significa que la vida económica, las personas y las actividades que han existido toda la vida puedan seguir estando ahí, siendo rigurosos y respetuosos. Y la mejor manera de expresar todo eso son estas banderas azules", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que este mismo verano los ciudadanos podrán comenzar a recorrer, a pie o en bicicleta, el Camino del Litoral, un gran itinerario de más de 1.300 kilómetros dividido en 53 etapas.