Ryanair condiciona otra vez "volver a Santiago y a Vigo" a la rebaja de tasas aeroportuarias

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, durante un Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID // SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha reclamado nuevamente este jueves la rebaja de tasas aeroportuarias en España para que la aerolínea destine más aviones al país, en un contexto marcado por la llegada de 300 nuevas aeronaves a la compañía irlandesa en los próximos años.

"Yo quiero colocar todos los aviones que pueda en España, pero hay que cambiar la organización de costes", ha manifestado durante un nuevo encuentro de Nueva Economía Forum, presentado por el presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido.

"A mí me encantaría volver a Santiago, me encantaría volver a Vigo, ya sé que estoy repitiéndome, pero es que la estructura de precios en Galicia no apoya esa primera realidad para que Ryanair consiga ese retorno", respondió antes de diagnosticar: "están las instalaciones, pero los precios no son buenos".

"Yo quiero invertir ahí. Por supuesto, tendría todo el sentido. No hay duda. Hay oportunidades ahí en Galicia. Es un lugar fantástico. La verdad es que me recuerda mucho a Irlanda un día de sol", ha confesado. En este contexto, se ha referido a Porto para asegurar que no reciben "ni un céntimo" de subsidio.

En esta tesitura, dijo que "en Portugal ya están llevándose el tráfico de Galicia", pero "si se corrigen los precios", Ryanair recuperaría frecuencias en esta comunidad. "Si se corrigen los precios, nosotros tenemos los aviones y la gente y volveremos", volvió a proclamar.

Así, nuevamente aludió a Aena y su condición de "monopolio", resaltando que destina el 80% de sus beneficios a repartirlos entre sus accionistas, mientras que los aeropuertos principales, como Madrid y Barcelona, están "llenos" y los regionales se encuentran en "soporte vital" o "vacíos".

"Si yo fuera un político en España, animaría al Gobierno a que rellenen la infraestructura vacía. Es escandaloso", ha señalado sobre este asunto, destacando que en unas instalaciones "vacías, tristes y solas", "solamente hay que ajustarla con los precios".

Para el CEO de Ryanair DAC, entre los destinos españoles en los que cree que hay margen para la inversión figuran Zaragoza, Menorca, Granada o Jeréz, mientras cuenta con "nueve millones de pasajeros en Málaga.

FLUJOS TURÍSTICOS

Por otra parte, enumeró a Albania, Turquía o Marruecos como países competidores para España, ya que "ahora mismo son cada vez más competitivos y atraen a más turistas".

En este punto, también ha ejemplificado con algunas medidas de otros destinos que han facilitado la inversión, como es el caso de Italia al haber eliminado el impuesto municipal o Suecia, con la supresión de la tasa medioambiental.

En el ámbito europeo de la aviación, Wilson considera que el mercado se encuentra marcado por la consolidación de cuatro grandes grupos --IAG, Air France-KLM, Grupo Lufthansa y Ryanair--, provocando, a su juicio, que el crecimiento en el continente no será tan rápido como en los últimos años.

Asimismo, también ha opinado que esta situación del sector dará lugar, a corto o medio plazo, un incremento en los precios de los billetes de avión.

Por último, al ser preguntado sobre poder compatibilizar un turismo creciente con la sostenibilidad social de los destinos, el consejero delegado de la aerolínea irlandesa ha respondido que uno de los problemas es la falta de acceso a la vivienda por el aumento de los precios, acompañado del fenómeno de los pisos turísticos.

"Es algo que los gobiernos locales tendrán que resolver", ha añadido al apuntar a "alternativas a la vivienda tradicional", pero señalando que no se puede meter a "más gente en Barcelona o en Venecia" a no ser que se cambie la oferta turística.