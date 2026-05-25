Santa Minia de Brión, Festa da Ameixa de Poio y Noite Meiga de Sarria, nuevas fiestas de interés en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha ampliado el catálogo de festividades de interés turístico de Galicia con la aprobación de tres nuevas incorporaciones: la Romería de Santa Minia, en Brión; la Festa da Ameixa de Campelo, en Poio; y la Noite Meiga de Sarria.

Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Con este reconocimiento, el Gobierno autonómico reconoce la "antigüedad y continuidad de las celebraciones, así como su singularidad, impacto cultural y arraigo en la comunidad".

La Romería de Santa Minia, en Brión (A Coruña), se celebra cada 27 de septiembre desde el año 1848. Además de las manifestaciones de carácter religioso, la celebración cuenta con actuaciones musicales, gastronomía y, desde hace ya años, una programación complementaria con diversas actividades socioculturales.

Por su parte, la Festa da Ameixa de Campelo se celebra en el municipio de Poio cada año desde 1988, como parte esencial de la identidad cultural y de la idiosincrasia propia de esta villa marinera con una importante tradición marisquera, que se remonta más de 2.500 años, hasta la época castreña.

En el caso de Sarria, desde el año 1969 se viene celebrando el último sábado de agosto la Noite Meiga, organizada por la asociación Meigas e Trasgos para celebrar el final del verano. Esta cena-romería tiene como epicentro la danza de la Noite Meiga, una danza propia creada por la fundadora de la asociación, Carmela González Ruiz, basada en una leyenda popular.