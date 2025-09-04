Santiago cree que la Xunta "debe pilotar" el diálogo del plan para los aeropuertos gallegos tras los recortes en Ryanair

El gobierno local cree que "poco puede hacer en las disputas" entre la aerolínea irlandesa y Aena y buscará que otras compañías se implanten en Lavacolla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, considera que la Xunta "debe pilotar" el diálogo para alcanzar un pacto por los aropuertos gallegos tras los recortes anunciados por Ryanair y que implican el cierre de la base compostelana y la eliminación de los vuelos en Vigo.

En declaraciones a los medios antes de participar en el solemne acto de apertura del curso universitario en el Pazo de Fonseca, la regidora ha reconocido "preocupación" por esta mala noticia que supone "para el conjunto de la población" el anuncio que hizo esta semana la compañía.

Eso sí, ha advertido que el Ayuntamiento "poco puede hacer en estas disputas" entre Ryanair y Aena. Aunque la alcaldesa ha dicho estar dispuesta a "dialogar con todo el mundo", ha puesto el foco en que las discrepancias en torno a las tasas aeroportuarias no son algo en lo que "pueda influir de manera clara" el gobierno local.

En este contexto, Sanmartín ha hecho un llamamiento a que "de una vez por todas pueda haber una reunión" para impulsar los tres aeropuertos gallegos dentro de un plan en el que el "central" e "internacional" sea el de Santiago, pero que tenga una "complementariedad" con los de A Coruña y Vigo. Si no, "al final el aeropuerto gallego de referencia acaba estando fuera del país", ha señalado, en referencia al de Oporto.

La alcaldesa también ha insistido en la idea de dialogar con el sector y con otras compañías en aras de que "se implanten" en el Aeropuerto de Lavacolla Rosalía de Castro: "Estamos conversando con ellas, estamos buscando posibilidades".

Así a todo, Sanmartín ha explicado que este problema, aunque ya lo "veían venir", es "a medio y largo plazo" y que la Xunta debe "tomar las riendas" de las reuniones por ese plan estratégico para los aeropuertos gallegos en las que esté también implicado el Estado.