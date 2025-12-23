Turismo.-Las pernoctaciones hoteleras caen un 6,6% en noviembre en Galicia, hasta 539.347 y los precios suben un 3%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones hoteleras en Galicia alcanzaron las 539.347 el pasado mes de noviembre, lo que supone un 6,62% menos que en el mismo mes de 2024, según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, los precios subieron un 3,17% en la comunidad gallega.

La Xunta, a través de una nota de prensa, destaca de los datos del INE que este tipo de establecimientos ingresaron 431 millones de euros entre enero y noviembre, un 4,9% más.

En el conjunto estatal, las pernoctaciones hoteleras en España alcanzaron los 20,3 millones el pasado mes de noviembre, lo que supone un 1,6% más que el mismo mes del año 2024. El INE cifra en casi un 4% el incremento de precios registrado el pasado mes.

Este impulso se debió principalmente al comportamiento del mercado internacional, ya que las pernoctaciones de no residentes subieron un 3,0%, compensando la caída del 0,7% registrada por los viajeros residentes en España.

En el análisis acumulado del año, durante los 11 primeros meses de 2025, las pernoctaciones totales crecieron un leve 0,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En este intervalo, la demanda de los viajeros residentes en España disminuyó un 0,2%, mientras que la de los no residentes mostró una evolución positiva con un incremento del 1,5%.

Estos datos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido apoyada en el turismo exterior frente a una ligera contracción del mercado interno.

En cuanto a la distribución geográfica, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana se situaron como los destinos principales de los viajeros nacionales en noviembre, concentrando el 17,4%, 13,8% y 12,4% de las pernoctaciones, respectivamente.

Por el contrario, los turistas internacionales eligieron mayoritariamente Canarias, que acaparó el 42,6% del total de sus pernoctaciones, seguida de Andalucía con un 15,2% y Cataluña con un 14,4%.

Por zonas turísticas específicas, la Isla de Tenerife destacó al registrar el mayor número de pernoctaciones con más de 2,1 millones, mientras que los puntos turísticos con mayor volumen total fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana.

Respecto al origen de los viajeros internacionales, Reino Unido y Alemania se consolidaron como los principales mercados emisores, sumando el 23,2% y el 15,8% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. A mayor distancia se situaron Estados Unidos y Francia, ambos con un 5,8% del total, seguidos por Italia con un 4,4%.

Estos mercados han sido fundamentales para mantener los niveles de actividad en un mes tradicionalmente marcado por la temporada baja en gran parte de la península.

En el ámbito de la ocupación, durante el mes de noviembre se cubrieron el 53,7% de las plazas ofertadas, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al año anterior. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 61,1%, con un ascenso del 1,1%.

Canarias fue la comunidad con mayor nivel de ocupación (74,3%), destacando la zona turística del Sur de Gran Canaria con un 78,0% de plazas ocupadas y un 77,9% en fin de semana.

No obstante, el punto turístico con mejores registros de ocupación fue Arona, que alcanzó el 80,7% mensual y el 80,2% en fin de semana.

SUBEN LOS PRECIOS

Los datos de Coyuntura Turística Hotelera del INE también muestran que el Índice de Precios Hoteleros (IPH), subió un 3,9% a nivel nacional, aunque mostró variaciones significativas por regiones y categorías.

La Comunidad de Madrid registró la mayor subida con un 8,0%, mientras que la Ciudad Autónoma de Melilla presentó la bajada más acusada con un descenso del 9,8%.

Por categorías, el mayor incremento de precios se localizó en los establecimientos de dos estrellas de oro, cuyas tarifas subieron un 7,1% respecto a noviembre de 2024.

La rentabilidad del sector hotelero también mostró una evolución al alza. La facturación media por habitación ocupada (ADR) alcanzó los 117,1 euros, un 3% más que el año anterior, mientras que el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) escaló hasta los 77,5 euros, un 5,1% más.

Por categorías, el ADR fue de 261,6 euros en hoteles de cinco estrellas, 121 euros en los de cuatro y 90,9 euros en los de tres.

El RevPAR para estas mismas categorías se situó en 177,1 euros, 90,2 euros y 60,9 euros, respectivamente, siendo San Bartolomé de Tirajana el punto turístico con mayores niveles de ADR (192,2 euros) y RevPAR (171,6 euros) de todo el país.