"Turistificación" en el Camino a debate: Xunta y clúster no ven masificación, entre reflexiones sobre el modelo

Cesáreo Pardal apela a mejorar la cooperación aeroportuaria y apunta a que la cooperación público-privada debe estar "siempre sobre la mesa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPAPRESS) -

Expertos, miembros del sector y responsables de distintos ámbitos ligados al turismo se han dado cita en Santiago para abordar la "turistificación" en el Camino y aportar sus distintas perspectivas. El encuentro, en el que Xunta y Clúster de Turismo han coincidido en la visión de que la "masificación" como tal no existe, ha servido para reflexionar sobre el modelo y también el perfil del peregrino.

El encuentro ha tenido lugar en el Museo Gaiás de la capital gallega, en el marco de la celebración del sexto aniversario del 'Fórum del Camino de Santiago'. Moderado por el periodista Pati Blanco, cada uno ha trasladado su punto de vista sobre este asunto durante el debate.

Para el director de la Sociedade de Xestión del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, no existe la "turistificación" como tal en Galicia. Lo que sí existe, es "la utilización del concepto de turistificación para tapar otras realidades como el acceso a la vivienda". Además, ha recalcado que este término es "una cortina de humo" para tapar la falta de recursos.

Esta opinión también la comparte el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que se ha referido a un problema de descoordinación entre la realidad turística y las instituciones: "el sector turístico vive en un mundo paralelo al sector político".

Por ello, ha optado por exigir mayor coordinación aeroportuaria y mayor frecuencia del AVE a Galicia, recordando que la colaboración público-privada "siempre debe estar encima de la mesa".

Por otra parte, han aprovechado para destacar los beneficios del turismo en la región, "el cual aporta cerca del 13% del PIB", afirma Bernardo Fernández, presidente de la Asociación de Concellos del Camino Inglés. Además, ha puesto en valor que el turismo de Santiago de Compostela sea "un turismo más respetuoso, pues no se trata de un turismo de fiesta que estropee el mobiliario urbano".

Así pues, la presidenta de la Asociación de Concellos del Camino Fisterra-Muxía ha destacado el papel del peregrino a la hora de que se abran restaurantes y hospedajes: "en varios pueblos el peregrino ha revitalizado el turismo". "Que pase el camino de Santiago por un pueblo hace que su actividad comercial no desaparezca", ha apostillado.

PERFIL DEL PEREGRINO

Respecto al perfil del peregrino, este ha venido cambiando con los años. Si bien antes optaban por hospedarse en albergues colectivos, "ahora existen peregrinos que aceptan gastar más", asegura Ildefonso de la Campa.

Así pues, de acuerdo con un estudio de la Universidade da Coruña en el que ha participado Bernardo Pérez, el gasto medio diario de un peregrino inglés actualmente oscila entre los 71 y los 75 euros diarios, lo que indica "un aumento notorio con respecto a hace unos años".

REFLEXIONES SOBRE EL MODELO

En relación con las soluciones a tomar, casi todos han coincidido en que son las administraciones las que tienen que dar soluciones. Para Ildefonso de la Campa, "el modelo turístico cambia por sí mismo", por lo que considera que lo que se debe hacer es "estar atentos y analizar día a día lo que está pasando".

No obstante, el responsable de Comunicación del área de Turismo de Santiago, Jorge Carregal, ha destacado que desde la administración sí se puede regular el turismo, "todos los años la Xunta de Galicia, desde el año 93, hace un esfuerzo para atraer turistas". Sin embargo, ha asegurado que Santiago necesita recursos y que para eso debe cambiar el modelo.

Por su parte, el socio director de Koan Consulting, José María de Juan Alonso, ha optado por la prudencia:"a esto no se le puede responder en caliente". Así pues, pide cautela con las soluciones rápidas y que todo lo que se haga debe beneficiar al residente primero y luego al visitante.