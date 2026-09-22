Los viajeros alojados en los hoteles gallegos aumentaron un 1% en agosto, hasta sobrepasar los 760.000

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros alojados en los hoteles gallegos aumentaron un 1% el pasado mes de agosto, en relación al año anterior, y se situaron por encima de las 760.000 personas.

En concreto, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se alojaron en los hoteles de la comunidad un total de 760.590 personas, lo que supone algo más de 7.000 por encima de las cifras de hace un año.

Estos viajeros realizaron 1.645.232 pernoctaciones, 16.452 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone también un 1% más.

De estos usuarios, la mayor parte procedían de España --534.067-- frente a 226.523 viajeros extranjeros.

Por provincias, 324.734 se alojaron en hoteles de la provincia de A Coruña, 265.401 en establecimientos de Pontevedra, 125.130 en la provincia de Lugo y 45.325 en hoteles de Ourense.

A nivel nacional, las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 1,4% en agosto hasta superar los 48,7 millones, en un mes en el que los precios hoteleros encarecieron un 6,3% y la facturación media por habitación ocupada se elevó hasta los 166,9 euros (+7,3%).

No obstante, el comportamiento del sector hotelero reflejó dinámicas dispares según la procedencia del viajero: mientras que las pernoctaciones de los residentes en España sufrieron un descenso del 1,1%, las de los no residentes experimentaron un repunte del 2,8%.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, las pernoctaciones registraron un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior (con subidas del 0,4% en nacionales y del 2% en extranjeros).